En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,99 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,83 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,78 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100207 -0,99 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039461 -0,83 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168542 -0,78 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,592058 -0,78 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410416 -0,73 Finans Portföy Altın BYF 19,204149 -0,63 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 193,796547 -0,60 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 519,881352 -0,54 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,015291 -0,53 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182873 -0,39(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
İstanbul'da 'boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek' iddiası
Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek
Binlerce aboneyi ilgilendiren para iadesi müjdesi
On binden fazla araç kaderine terk edildi
'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'
Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı
BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
İngiliz otomotiv devi kemer sıkma programını açıkladı
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum