En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,91 ile "Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)”, yüzde 2,56 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,41 ile "Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,375451 -2,91 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049957 -2,56 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,611269 -2,41 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059188 -2,36 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,088584 -2,35 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 48,244590 -2,34 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 32,439050 -2,34 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,816360 -2,31 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027754 -2,25 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031162 -2,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

