En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,40 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)” ve "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 2,38 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106232 -2,40 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,754504 -2,40 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037786 -2,38 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060346 -1,81 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,802007 -1,76 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034566 -1,74 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,174170 -1,65 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,317937 -1,59 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,614434 -1,54 Finans Portföy Gümüş BYF 16,491462 -1,51(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Bu şirketlerde çalışanlara ara zam
Emniyet şeridine girenlere ceza yağdı
Hibe desteğiyle aylık 5 bin lira gelirli iş kurdu
Sanayi Bakanı'ndan flaş yerli otomobil açıklaması
Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza
Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...
Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı
20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum