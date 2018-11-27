En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,68 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,97 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,96 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020955-2,68Finans Portföy Gümüş BYF15,899408-0,97Bizim Portföy Altın Katılım BYF187,965294-0,96İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,029993-0,92Finans Portföy Altın BYF18,603207-0,91Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu1,997029-0,89Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019783-0,80Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF506,027127-0,77Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu0,034924-0,77İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,051258-0,74(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

