En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,70 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 2,79 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,23 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034545 -3,70 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,992934 -2,79 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013526 -2,23 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066590 -2,00 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016461 -1,90 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,660195 -1,88 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078394 -1,83 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024209 -1,83 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040782 -1,79 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063419 -1,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

