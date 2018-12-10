En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,55 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 3,40 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 3,14 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,830539 -3,55 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052555 -3,40 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029694 -3,14 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020905 -2,35 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 192,204873 -1,78 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,034230 -1,75 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,576328 -1,69 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062393 -1,62 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023823 -1,59 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,865839 -1,47(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

