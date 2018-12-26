En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,37 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon”, yüzde 1,28 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,25 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,902393 -1,37 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035747 -1,28 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,059406 -1,25 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,145792 -1,16 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,246112 -1,08 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047967 -0,96 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028316 -0,95 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037667 -0,95 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077751 -0,94 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,918692 -0,93(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

