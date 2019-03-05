En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,54 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,93 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,57 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,253419 -2,54 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,055738 -1,93 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,864194 -1,57 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021393 -0,79 İş Portföy Altın Fonu 0,025212 -0,69 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030905 -0,67 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019263 -0,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032467 -0,65 TEB Portföy Altın Fonu 0,054738 -0,65 Deniz Port. Altın Fonu 0,028559 -0,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

