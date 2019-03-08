En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,74 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 2,50 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,48 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,511896 -6,74 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043913 -2,50 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,326552 -2,48 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113486 -2,43 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,981580 -2,24 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,224502 -1,94 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019748 -1,91 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071843 -1,88 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038817 -1,71 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,402285 -1,70(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

