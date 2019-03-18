En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,72 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,67 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,30 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022061 -0,72 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,032791 -0,67 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015047 -0,30 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,076831 -0,21 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,622243 -0,16 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,277483 -0,14 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045778 -0,14 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014269 -0,11 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,771189 -0,10 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,528658 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

