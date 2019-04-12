En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,69 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,43 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041413 -2,23 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106351 -1,69 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,004709 -1,43 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018169 -1,42 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588279 -1,29 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068795 -1,26 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037138 -1,22 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,322417 -1,19 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019769 -1,18 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,134116 -1,15(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

