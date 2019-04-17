En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,86 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF”, yüzde 0,73 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,48 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 21,501968 -0,86 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,091416 -0,73 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051102 -0,48 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022866 -0,37 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023580 -0,31 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583396 -0,29 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,413809 -0,23 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041047 -0,14 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,216058 -0,13 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,834758 -0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

