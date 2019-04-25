En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,17 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 0,62 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,57 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,580685 -1,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,413624 -0,62 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022648 -0,57 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172655 -0,55 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,131948 -0,55 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028770 -0,52 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037776 -0,46 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024648 -0,43 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,171252 -0,40 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 16,329081 -0,38(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

