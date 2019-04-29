En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,29 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,85 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017223 -2,89 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,571389 -1,29 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040466 -0,85 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,408502 -0,75 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,844401 -0,64 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170489 -0,59 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,115785 -0,59 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021878 -0,20 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,193991 -0,20 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 136,732259 -0,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

