En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,56 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 2,49 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,17 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085577 -2,56 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043472 -2,49 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101957 -1,17 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,023728 -1,16 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,506391 -0,91 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,273662 -0,82 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,167697 -0,82 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041483 -0,82 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017481 -0,78 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,967452 -0,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

