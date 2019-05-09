FİNANS

En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,38 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,38 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 1,90 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,88 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548060 -2,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,395815 -1,90 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,122301 -1,88 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039840 -1,56 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039434 -1,55 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167415 -0,97 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020547 -0,83 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,364652 -0,83 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,874443 -0,68 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 134,527053 -0,63(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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