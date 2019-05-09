En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,38 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 1,90 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,88 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548060 -2,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,395815 -1,90 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,122301 -1,88 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039840 -1,56 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039434 -1,55 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167415 -0,97 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020547 -0,83 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,364652 -0,83 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,874443 -0,68 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 134,527053 -0,63(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

