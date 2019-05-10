En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,62 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon”, yüzde 2,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,30 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 0,984968 -2,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038813 -2,58 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041340 -2,30 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064879 -2,22 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095199 -2,21 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081541 -2,15 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,221202 -2,04 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,928396 -2,00 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016798 -1,97 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018460 -1,95(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

