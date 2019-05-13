FİNANS

En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,84 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,84 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon”, yüzde 2,58 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 2,57 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 0,957044 -2,84 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 586,689032 -2,58 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,018758 -2,57 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,651057 -2,38 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,518680 -2,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036479 -1,63 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037775 -1,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038198 -1,58 İş Portföy Altın Fonu 0,028387 -1,56 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,030242 -1,56(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçtiAntalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti
PİYASALARPİYASALAR
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kaybettiren yatırım fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Mesai saatinde bunu yapan yandı!

Mesai saatinde bunu yapan yandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

PİYASALAR

PİYASALAR

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

Pirelli Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander oldu

Pirelli Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander oldu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Kiraz üreticisi verimden memnun, yüksek maliyetten dertli

Kiraz üreticisi verimden memnun, yüksek maliyetten dertli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.