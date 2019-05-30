En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,14 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,76 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,73 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077237 -2,14 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041338 -1,76 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,379587 -1,73 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036481 -1,65 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,008700 -1,28 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073214 -1,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034737 -1,13 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,758901 -1,07 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062359 -1,06 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023302 -1,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

