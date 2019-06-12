En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,50 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon”, yüzde 1,55 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,51 ile "HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 1,023034 -2,50 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050198 -1,55 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046659 -1,51 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,090421 -1,48 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100228 -1,48 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029077 -1,46 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 33,261963 -1,46 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051541 -1,44 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,138948 -1,43 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,254423 -1,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

