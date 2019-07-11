En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,37 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 0,32 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,28 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045361 -0,37 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189784 -0,32 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,476223 -0,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,640887 -0,28 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022457 -0,21 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,458218 -0,18 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,380207 -0,18 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,019384 -0,16 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101158 -0,14 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041138 -0,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

