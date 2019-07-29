En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,36 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,34 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036264 -1,40 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021551 -1,36 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021972 -1,34 Deniz Port. Altın Fonu 0,032604 -1,33 TEB Portföy Altın Fonu 0,062795 -1,33 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025827 -1,33 ING Portföy Altın Fonu 0,028617 -1,32 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037195 -1,32 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075790 -1,32 HSBC Portföy Altın Fonu 2,272944 -1,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

