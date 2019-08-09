En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,98 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,461938 -1,34 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,541895 -1,01 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 236,140149 -0,98 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025198 -0,95 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,634778 -0,70 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 525,866369 -0,50 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,057976 -0,37 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050567 -0,32 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,277253 -0,29 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026567 -0,29(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

