En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,27 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 0,94 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,482390 -1,27 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198748 -0,94 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,681923 -0,89 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,217543 -0,52 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 152,363864 -0,50 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,813342 -0,47 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,122812 -0,43 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023351 -0,35 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043085 -0,34 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,102902 -0,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

