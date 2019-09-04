En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,45 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024803 -1,69 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034405 -1,55 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,882002 -1,45 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014075 -1,45 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061729 -1,41 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,142857 -1,41 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039540 -1,27 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,164779 -1,22 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071384 -1,17 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073969 -1,15(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

