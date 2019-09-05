En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,95 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu”, yüzde 1,66 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022012 -1,95 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026450 -1,66 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060938 -1,66 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,323418 -1,64 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,143370 -1,57 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,093090 -1,53 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039976 -1,52 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034642 -1,47 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051767 -1,47 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029961 -1,43(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

