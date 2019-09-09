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En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 2,23 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,05 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098057 -2,37 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049755 -2,23 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037641 -2,05 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023350 -2,04 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027442 -2,03 TEB Portföy Altın Fonu 0,066965 -2,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039605 -2,02 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,181518 -2,01 Deniz Port. Altın Fonu 0,034586 -2,00 ING Portföy Altın Fonu 0,030415 -2,00(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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