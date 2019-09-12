En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,54 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,51 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014690 -2,08 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 249,641782 -0,54 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,825217 -0,51 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,658742 -0,49 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,365671 -0,48 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,691375 -0,33 İş Portföy Altın Fonu 0,030766 -0,31 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,999304 -0,29 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039730 -0,28 TEB Portföy Altın Fonu 0,067228 -0,27(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

