En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,89 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 0,56 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,47 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 8 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,055756 -0,89 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,721623 -0,56 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,008614 -0,47 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046510 -0,18 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,908867 -0,17 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035752 -0,07 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022221 -0,06 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025771 -0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

