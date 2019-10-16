FİNANS

En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,10 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,10 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,62 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,644474-2,10QNB Finans Portföy Altın BYF25,124108-1,62Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014242-1,40QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,064781-0,92QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF567,032250-0,81İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036871-0,79Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,534116-0,79İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,041878-0,77Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,055030-0,77İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,380889-0,75(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
KONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısıKONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısı
Valisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu varValisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Borsa İstanbul'dan kritik hamle!

Borsa İstanbul'dan kritik hamle!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısı

KONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısı

Valisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu var

Valisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu var

Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.