En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,10 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,62 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,644474-2,10QNB Finans Portföy Altın BYF25,124108-1,62Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014242-1,40QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,064781-0,92QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF567,032250-0,81İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036871-0,79Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,534116-0,79İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,041878-0,77Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,055030-0,77İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,380889-0,75(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

