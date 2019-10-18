En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,34 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022167 -0,34 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 564,610689 -0,34 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037312 -0,34 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018804 -0,31 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,401208 -0,31 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,064483 -0,24 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022888 -0,24 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,343621 -0,23 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041651 -0,23 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074594 -0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

