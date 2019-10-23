En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,66 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 0,62 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,520764 -1,66 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,955237 -0,62 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,076467 -0,50 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,883830 -0,49 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,672070 -0,43 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036544 -0,42 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,350036 -0,32 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026032 -0,19 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017645 -0,05 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,055032 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

