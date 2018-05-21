En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 0,74 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,70 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019113 0,87 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,070904 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025586 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032268 0,70 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022884 0,69 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068808 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,055129 0,68 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,100434 0,67 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021295 0,65 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012357 0,64(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

