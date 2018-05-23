En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,22 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,14 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041100 1,58 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019255 1,22 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012676 1,14 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013581 1,13 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063243 1,12 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,037288 1,12 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035416 1,10 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012928 1,09 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045419 1,08 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018893 1,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

