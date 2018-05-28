En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018115 2,38 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051260 2,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,079945 2,25 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,049731 2,23 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,106254 2,23 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,093864 2,22 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063292 2,07 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019281 2,06 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023139 2,01 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,087993 1,96(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

