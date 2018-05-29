En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 3,32 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026951 4,43 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,057125 3,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052963 3,32 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018711 3,29 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065303 3,18 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048750 3,17 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023867 3,15 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,115956 3,11 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,082410 3,08 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051260 3,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

