En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,88 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,85 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013266 0,98 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012915 0,88 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063759 0,85 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012613 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012919 0,84 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012942 0,83 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013163 0,83 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013965 0,80 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070347 0,79 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012727 0,78(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

