En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,68 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,66 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,64 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013099 0,68 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014057 0,66 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012998 0,64 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012807 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013348 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012996 0,60 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012685 0,57 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012794 0,57 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013518 0,54 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013234 0,54(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

