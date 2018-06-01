En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,89 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,47 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026185 3,07 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013910 2,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019922 2,47 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015886 2,10 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013920 1,75 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012973 1,68 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012692 1,52 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012888 1,49 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013224 1,43 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012874 1,38(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

