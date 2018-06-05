En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,31 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026838 2,00 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029510 1,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085987 1,24 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049297 1,02 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,072109 1,02 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051539 1,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053904 1,00 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036444 0,99 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,038298 0,98 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,046504 0,94(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

