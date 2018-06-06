En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,23 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,08 ile "Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF" ve yüzde 0,06 ile "Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016840 0,23 Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,016798 0,08 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015747 0,06 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010925 0,05 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,011395 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,015750 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF 0,043955 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,020895 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,047277 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,017001 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

