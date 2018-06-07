En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026835 0,82 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011976 0,46 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054262 0,42 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015302 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020582 0,38 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051252 0,37 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012823 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021649 0,36 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020918 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020417 0,35(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

