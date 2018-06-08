En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,23 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025682 2,86 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078038 2,23 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048516 2,23 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103658 2,22 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091572 2,22 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019494 2,22 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,085136 2,06 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022453 2,01 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069261 2,00 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,098451 1,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

