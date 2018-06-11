En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,48 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,20 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010943 0,60 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040040 0,48 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012859 0,20 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012388 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012492 0,17 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012493 0,17 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027402 0,17 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013043 0,16 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012233 0,16 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,021252 0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

