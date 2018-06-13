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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,20 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,88 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026401 1,20 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021380 0,88 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012665 0,88 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020662 0,87 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020456 0,87 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020165 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020336 0,86 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020982 0,86 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012664 0,86 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022006 0,86(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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