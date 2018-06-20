En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,63 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,60 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,53 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021724 1,63 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017947 1,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013322 1,53 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018856 1,53 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019141 1,50 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058387 1,48 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030542 1,45 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,082144 1,42 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017030 1,39 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093948 1,39(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

