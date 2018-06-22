En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,92 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025384 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030794 0,92 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018908 0,67 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015153 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052258 0,64 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047188 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053742 0,57 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036655 0,56 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025780 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069866 0,55(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

