En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 1,17 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,14 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019138 1,22 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011975 1,17 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013193 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012422 1,12 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012677 1,12 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012139 1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012150 1,08 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012296 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025651 1,05 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071863 1,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

