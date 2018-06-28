En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" ve "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 2,42 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095766 2,47 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020285 2,47 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021856 2,42 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067270 2,38 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059583 2,36 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053105 2,34 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065335 2,33 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,107008 2,27 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045179 2,12 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047231 2,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
'Kuru soğan fiyatları önümüzdeki hafta düşüşe geçecek'
Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? (27.06.2018 dolar kuru)
Dolar ne kadar? (26.06.2018 dolar kuru)
Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...
Okuyucu Yorumları 0 yorum