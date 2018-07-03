En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 3,31 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,41 ile "Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,34 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036167 3,31 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,021012 1,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029322 1,34 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053800 1,30 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015655 1,30 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050821 1,28 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020009 1,26 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028394 1,23 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,038298 1,19 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036758 1,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

